Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wogende Massen in Partylaune: So heiß ging es beim Auftakt-Freitag des Zwickauer Stadtfestes zu

Stimmung zum Stadtfest-Auftakt: Anica Stosch alias DJane Acina am Freitagabend auf dem rappelvollen Kornmarkt.
Stimmung zum Stadtfest-Auftakt: Anica Stosch alias DJane Acina am Freitagabend auf dem rappelvollen Kornmarkt. Bild: Ralf Wendland
Stimmung zum Stadtfest-Auftakt: Anica Stosch alias DJane Acina am Freitagabend auf dem rappelvollen Kornmarkt.
Stimmung zum Stadtfest-Auftakt: Anica Stosch alias DJane Acina am Freitagabend auf dem rappelvollen Kornmarkt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Wogende Massen in Partylaune: So heiß ging es beim Auftakt-Freitag des Zwickauer Stadtfestes zu
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 22. Stadtfest ist eröffnet. Zum Auftakt herrschte ausgelassene Stimmung vor den Bühnen auf dem Hauptmarkt, im Domhof und am Kornmarkt. DJane Acina lieferte gleich ein Motto fürs ganze Wochenende.

Freitagabend, 22 Uhr, auf dem Kornmarkt: Wer DJane Acina schon einmal live erlebt hat, weiß, dass sie nicht einfach nur Musik auflegt – sie lebt sie. Die Berlinerin, die in Dresden aufgewachsen ist und als „Princess of Bass“ gilt, verwandelt ihre anderthalbstündigen Sets in energiegeladene One-(Wo)man-Shows.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
10:00 Uhr
2 min.
Kurfürst August als Gärtner: Freiberger Museum lädt zu Vortrag ein
Unter dem Thema „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ steht die aktuelle Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum.
Eine Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden referiert im Stadt- und Bergbaumuseum am 21. August um 19 Uhr beim nächsten After-Work-Donnerstag.
FP
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
08:00 Uhr
4 min.
Zum Vormerken: Zehn Höhepunkte zum Zwickauer Stadtfest – was Sie auf keinen Fall verpassen sollten
Auf der großen Hauptmarkt-Bühne vorm Rathaus schlägt ab Freitag für drei Tage das Herz des Zwickauer Stadtfestes.
Das 22. Zwickauer Stadtfest bietet einen Mix, der es in sich hat: Alteingesessene Rocker, junge Chartstürmer und Newcomer mit großen Fangemeinden. „Freie Presse“ hat zehn Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
16.08.2025
9 min.
Impressionen vom Zwickauer Stadtfest: Was am Auftakt-Freitag die Massen begeistert hat
Zum Abschluss des Stadtfest-Freitags sind H-Blockx aus Münster auf der Hauptmarkt-Bühne zu erleben.
Das 22. Zwickauer Stadtfest hat begonnen. Am Freitag wurde das dreitägige Spektakel mit dem Fassbieranstich durchs Stadtoberhaupt offiziell eröffnet.
Thomas Croy, Holger Weiß
10:00 Uhr
4 min.
Aus der 4. in die 7. Liga: Wie Ex-CFC-Profi Robert Zickert den Weg zu den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau fand
Im ersten Spiel sofort der Chef auf dem Platz: Robert Zickert kickt nach seiner Vertragsauflösung bei Regionalligist Chemnitzer FC nun beim SV Fortschritt Lunzenau.
Es war die Überraschung in der Lunzenauer Startelf am Sonntag: Robert Zickert lief für den Sachsenklasse-Aufsteiger auf und soll nun helfen, die Klasse zu halten. Das klappte zum Auftakt schon gut.
Robin Seidler
Mehr Artikel