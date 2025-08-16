Wogende Massen in Partylaune: So heiß ging es beim Auftakt-Freitag des Zwickauer Stadtfestes zu

Das 22. Stadtfest ist eröffnet. Zum Auftakt herrschte ausgelassene Stimmung vor den Bühnen auf dem Hauptmarkt, im Domhof und am Kornmarkt. DJane Acina lieferte gleich ein Motto fürs ganze Wochenende.

Freitagabend, 22 Uhr, auf dem Kornmarkt: Wer DJane Acina schon einmal live erlebt hat, weiß, dass sie nicht einfach nur Musik auflegt – sie lebt sie. Die Berlinerin, die in Dresden aufgewachsen ist und als „Princess of Bass" gilt, verwandelt ihre anderthalbstündigen Sets in energiegeladene One-(Wo)man-Shows.