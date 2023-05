Woran es bei der Investorensuche für GKN in Zwickau bislang hapert

Was wird aus den mehr als 800 Beschäftigten von GKN in Zwickau-Mosel? Eine ganze Weile war es öffentlich still um die Arbeiter geworden, genau genommen, seitdem die IG Metall satte Abfindungen für sie erstritten hatte. Am Maifeiertag standen dann die GKN-Werker wieder einmal kurz im Mittelpunkt. Die Gewerkschaft versicherte ihnen mit einem...