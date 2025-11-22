XL-Kochshow in Zwickau begeistert, aber das Essen in der Halle nicht

Zwickau
Das passte nicht so ganz: Eine Krankenkasse lud zu einem gesunden Live-Kochduell in die Sparkassen-Arena. Währenddessen fanden die Besucher das Essen verbesserungswürdig.
An die Töpfe, fertig und los – in der Sparkassen-Arena in Zwickau haben sich Freitag zwei Teams ein Kochduell geliefert. Auf der einen Seite der mit 26 Jahren jüngste Sternekoch Deutschlands Luis Hendricks mit Wildcard-Gewinnerin Janet Reuter und auf der anderen Seite Biathlon-Weltmeister Erik Lesser und Ernährungsberaterin Corina Neumann....
