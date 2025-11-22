Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jürgen Geigner und Elke Geigner im Gespräch mit Denise Eichler, Trainerin Digitalakademie AOK PLUS (re.).
Jürgen Geigner und Elke Geigner im Gespräch mit Denise Eichler, Trainerin Digitalakademie AOK PLUS (re.). Bild: Ralf Wendland
Jürgen Geigner und Elke Geigner im Gespräch mit Denise Eichler, Trainerin Digitalakademie AOK PLUS (re.).
Jürgen Geigner und Elke Geigner im Gespräch mit Denise Eichler, Trainerin Digitalakademie AOK PLUS (re.). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
XL-Kochshow in Zwickau begeistert, aber das Essen in der Halle nicht
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das passte nicht so ganz: Eine Krankenkasse lud zu einem gesunden Live-Kochduell in die Sparkassen-Arena. Währenddessen fanden die Besucher das Essen verbesserungswürdig.

An die Töpfe, fertig und los – in der Sparkassen-Arena in Zwickau haben sich Freitag zwei Teams ein Kochduell geliefert. Auf der einen Seite der mit 26 Jahren jüngste Sternekoch Deutschlands Luis Hendricks mit Wildcard-Gewinnerin Janet Reuter und auf der anderen Seite Biathlon-Weltmeister Erik Lesser und Ernährungsberaterin Corina Neumann....
