  • XXL-Graffiti-Wand in Zwickau: Wie die Rettung vorankommt und wo Tasso neue Spuren hinterlässt

Amin und Mehmet (v.l.) pflastern den Parkplatz an Peter-Breuer-Straße vor der Tasso-Graffiti-Wand. Diese Woche wollen sie fertig werden.
Amin und Mehmet (v.l.) pflastern den Parkplatz an Peter-Breuer-Straße vor der Tasso-Graffiti-Wand. Diese Woche wollen sie fertig werden. Bild: Holger Weiß
Amin und Mehmet (v.l.) pflastern den Parkplatz an Peter-Breuer-Straße vor der Tasso-Graffiti-Wand. Diese Woche wollen sie fertig werden.
Amin und Mehmet (v.l.) pflastern den Parkplatz an Peter-Breuer-Straße vor der Tasso-Graffiti-Wand. Diese Woche wollen sie fertig werden. Bild: Holger Weiß
Zwickau
XXL-Graffiti-Wand in Zwickau: Wie die Rettung vorankommt und wo Tasso neue Spuren hinterlässt
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Teilabriss des XXL-Graffitis soll eine Spendenaktion Geld für die Restaurierung beschaffen. Unterdessen würde Street-Art-Künstler Tasso eine Wand in Zwickau sogar kostenlos gestalten.

4000 Euro: Diese Summe will Marcel Schwartz mit der von ihm initiierten Spendenaktion einwerben. Das Geld ist für das Wiederherstellen der XXL-Graffiti-Wand in der Zwickauer Peter-Breuer-Straße bestimmt. Teile des Freiluft-Kunstwerks von Street-Art-Künstler Jens „Tasso“ Müller mussten bei Bauarbeiten am Parkplatz vor der Wand weichen: Ein...
