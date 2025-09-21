XXL-Übung: 500 Helfer aus dem Landkreis Zwickau probten den Ernstfall

Es war die größte Übung der letzten Jahre für den Katastrophenschutz im Landkreis Zwickau. Das Landratsamt zog eine positive Bilanz.

Rund 500 Beteiligte, darunter 300 Einsatzkräfte, nahmen am Samstag an der größten Katastrophenschutzübung der letzten Jahre teil. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und weitere Helfer probten gemeinsam den Ernstfall. Das Szenario: ein Massenunfall auf der Autobahn, verursacht durch einen Reisebus. Auf dem Gelände einer Spedition in Hirschfeld... Rund 500 Beteiligte, darunter 300 Einsatzkräfte, nahmen am Samstag an der größten Katastrophenschutzübung der letzten Jahre teil. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und weitere Helfer probten gemeinsam den Ernstfall. Das Szenario: ein Massenunfall auf der Autobahn, verursacht durch einen Reisebus. Auf dem Gelände einer Spedition in Hirschfeld...