MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legte im Dezember einen Kranz in Yad Vashem nieder. Die Jerusalemer Gedenkstätte soll einen Außenposten in Deutschland erhalten.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legte im Dezember einen Kranz in Yad Vashem nieder. Die Jerusalemer Gedenkstätte soll einen Außenposten in Deutschland erhalten. Bild: Michael Kappeler/dpa
Das Ariowitsch-Haus in Leipzig ist ein Begegnungszentrum rund um jüdische Kultur.
Das Ariowitsch-Haus in Leipzig ist ein Begegnungszentrum rund um jüdische Kultur. Bild: Johannes Pöhlandt
Christian Siegel vor der ehemaligen Schocken-Einkaufszentrale.
Christian Siegel vor der ehemaligen Schocken-Einkaufszentrale. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legte im Dezember einen Kranz in Yad Vashem nieder. Die Jerusalemer Gedenkstätte soll einen Außenposten in Deutschland erhalten.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legte im Dezember einen Kranz in Yad Vashem nieder. Die Jerusalemer Gedenkstätte soll einen Außenposten in Deutschland erhalten. Bild: Michael Kappeler/dpa
Das Ariowitsch-Haus in Leipzig ist ein Begegnungszentrum rund um jüdische Kultur.
Das Ariowitsch-Haus in Leipzig ist ein Begegnungszentrum rund um jüdische Kultur. Bild: Johannes Pöhlandt
Christian Siegel vor der ehemaligen Schocken-Einkaufszentrale.
Christian Siegel vor der ehemaligen Schocken-Einkaufszentrale. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Zwickau
Yad-Vashem-Bildungsstätte in Deutschland: Zwickau ist aus dem Rennen
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Mitte des Jahres wird entschieden, wo der Außenposten der israelischen Gedenkstätte entsteht. Schon jetzt ist klar, dass Zwickaus Bewerbung erfolglos bleibt. Wer ist der sächsische Kandidat?

Die Hoffnung währte nur kurz. Am 27. November stimmte der Zwickauer Stadtrat dafür, dass sich die Kommune als Standort für das Yad-Vashem-Bildungszentrum in Deutschland bewerben soll. Noch vor Weihnachten folgte die Ernüchterung: Die Initiative bleibt erfolglos. Zwickau ist aus dem Rennen, bevor es richtig eingestiegen ist. Wie Stadtsprecher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.12.2025
4 min.
Zwickau bewirbt sich als Standort für Holocaust-Gedenkstätte – wie stehen die Chancen?
Stadtrat Christian Siegel (CDU) wirbt für eine Holocaust-Gedenkstätte in der ehemaligen Schocken-Einkaufszentrale.
Der Stadtrat hat beschlossen, dass Zwickau ins Rennen um den Ableger von Yad Vashem geht. Aber ist die Ansiedlung in der Muldestadt überhaupt realistisch? Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.
Johannes Pöhlandt
26.11.2025
3 min.
Holocaust-Gedenkstätte: Kommt der deutsche Ableger von Yad Vashem nach Zwickau?
Die Halle der Namen in Yad Vashem in Jerusalem gibt den Opfern des Holocaust ein Gesicht.
Die Gedenk- und Bildungsstätte soll dabei helfen, die Erinnerung an die Judenverfolgung lebendig zu halten. Ein Zwickauer Stadtrat ist von der Idee angetan und hat schon eine Immobilie im Blick.
Johannes Pöhlandt
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
Mehr Artikel