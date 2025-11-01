Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen steigt in Zwickau.
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen steigt in Zwickau.
Zwickau
Zahl der Gewerbeanmeldungen steigt in Zwickau auf Rekordniveau
Von Frank Dörfelt
Die Wirtschaft in Zwickau trotzt der Flaute. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen erreicht 2024 Rekordhöhen. Auch weniger Abmeldungen registriert.

Trotz Wirtschaftsflaute steigen in Zwickau die Gewerbeanmeldungen. Das teilte Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) auf eine Anfrage von Stadtrat Tristan Drechsel (BfZ) mit. 2024 erreichten die Anmeldungen mit 555 einen Rekord. Bis zum 30. September dieses Jahres setzte sich der positive Trend fort. Es wurden bereits 509 gezählt. Zum...
31.07.2025
1 min.
Alte Eiche in Kita „Stadtstrolche: Gefälltes Naturdenkmal bringt Zwickauer Stadtkasse Geld ein
In Zwickau stehen viele Bäume. Gelegentlich müsse auch welche gefällt werden.
Für über 100.000 Euro hat die Stadt Zwickau seit 2023 Holz aus städtischen Beständen verkauft. Was einzelne Bäume einbringen, weiß jedoch niemand.
Frank Dörfelt
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
06:00 Uhr
2 min.
Ministerpräsident und VW-Sachsen-Chef am Donnerstag zu Gast bei ZDF-Morgenmagazin-Sendung aus Zwickau
Wie weiter in Zwickau und in der Autoindustrie? Dieser Frage geht das ZDF-„Moma“ nach.
Am Donnerstag ist das „Moma“ im Alten Gasometer zu Gast und sendet von dort live. Thema ist die Krise in der Automobilindustrie und die Lage im Zwickauer VW-Werk.
Jan-Dirk Franke
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel