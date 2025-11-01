Zahl der Gewerbeanmeldungen steigt in Zwickau auf Rekordniveau

Zwickau
Die Wirtschaft in Zwickau trotzt der Flaute. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen erreicht 2024 Rekordhöhen. Auch weniger Abmeldungen registriert.
Trotz Wirtschaftsflaute steigen in Zwickau die Gewerbeanmeldungen. Das teilte Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) auf eine Anfrage von Stadtrat Tristan Drechsel (BfZ) mit. 2024 erreichten die Anmeldungen mit 555 einen Rekord. Bis zum 30. September dieses Jahres setzte sich der positive Trend fort. Es wurden bereits 509 gezählt. Zum...
