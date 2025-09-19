Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  ZDF-Morgenmagazin am 30. Oktober zu Gast in Zwickau: Sendung live aus dem Alten Gasometer

Moderatorin Eva-Maria Lemke wird in Zwickau mit Politikern und Bürgern sprechen.
Moderatorin Eva-Maria Lemke wird in Zwickau mit Politikern und Bürgern sprechen. Bild: Imago/Metodi Popow
Moderatorin Eva-Maria Lemke wird in Zwickau mit Politikern und Bürgern sprechen.
Moderatorin Eva-Maria Lemke wird in Zwickau mit Politikern und Bürgern sprechen. Bild: Imago/Metodi Popow
Zwickau
ZDF-Morgenmagazin am 30. Oktober zu Gast in Zwickau: Sendung live aus dem Alten Gasometer
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elektroautos, Jobunsicherheit und der Wandel der Industrie – Zwickau steht im Fokus einer Live-Sendung des ZDF. Bürger, Politiker und VW-Vertreter diskutieren über die Zukunft der Region.

Zwickau steht am Donnerstag, 30. Oktober, im Mittelpunkt: Das ZDF-Morgenmagazin sendet live aus dem Alten Gasometer. Moderatorin Eva-Maria Lemke spricht von 6 bis 9 Uhr mit Politikern, VW-Verantwortlichen und Bürgern über die Zukunft der deutschen Autoindustrie – und die Chancen und Sorgen, die sie hier bewegen.
Mehr Artikel