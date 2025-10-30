ZDF-Morgenmagazin aus Zwickau: So haben VW-Mitarbeiter die Sendung erlebt

Unter den 180 Zuschauern im Gasometer befanden sich viele VW-Beschäftigte. Sie freuen sich über die Aufmerksamkeit für die Region. Eine Kollegin hadert aber mit einem Satz des Ministerpräsidenten.

Dort, wo sonst Musikerinnen oder Kabarettisten im Rampenlicht stehen, sitzt am Donnerstagmorgen Philipp Kunz: auf der Bühne des Alten Gasometers. Der 34-Jährige erlebt die Live-Sendung des ZDF-Morgenmagazins aus Zwickau als Zuschauer mit und kommt nicht zu Wort. Trotzdem steht er gewissermaßen im Mittelpunkt, weshalb der Platz auf der Bühne...