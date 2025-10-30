ZDF-Morgenmagazin aus Zwickau: So haben VW-Mitarbeiter die Sendung erlebt

Zwickau
Unter den 180 Zuschauern im Gasometer befanden sich viele VW-Beschäftigte. Sie freuen sich über die Aufmerksamkeit für die Region. Eine Kollegin hadert aber mit einem Satz des Ministerpräsidenten.
Dort, wo sonst Musikerinnen oder Kabarettisten im Rampenlicht stehen, sitzt am Donnerstagmorgen Philipp Kunz: auf der Bühne des Alten Gasometers. Der 34-Jährige erlebt die Live-Sendung des ZDF-Morgenmagazins aus Zwickau als Zuschauer mit und kommt nicht zu Wort. Trotzdem steht er gewissermaßen im Mittelpunkt, weshalb der Platz auf der Bühne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.