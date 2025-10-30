ZDF-Morgenmagazin aus Zwickau: So lief die Live-Sendung zur Krise bei Volkswagen

Drei Stunden lang hat das ZDF aus dem Alten Gasometer gesendet. Dort kamen nicht nur der Zwickauer VW-Chef und Sachsens Ministerpräsident zu Wort. Was in der Sendung zum Thema gesagt wurde und was nicht.

Eine Sportgeschäftbetreiberin, bei der sich Beschäftigte aus der Autobranche melden, eine Hotel-Managerin, der Gäste fehlen und eine VW-Mitarbeiterin, für die das Werk bisher Zukunftsgarant war: Im ZDF-Morgenmagazin sind sie am Donnerstag zu Wort gekommen. Unter dem Titel „Welche Zukunft hat die Autobranche in Zwickau?" sendete das ZDF...