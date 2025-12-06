Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zebra-Currywurst oder Kroko-Griller: Wo es auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt besonders exotisch schmeckt

Mary Hänel serviert auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt unter anderem Zebra-Currywurst mit Reis oder Couscous sowie Gemüse.
Mary Hänel serviert auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt unter anderem Zebra-Currywurst mit Reis oder Couscous sowie Gemüse. Bild: Ralph Köhler
Mary Hänel serviert auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt unter anderem Zebra-Currywurst mit Reis oder Couscous sowie Gemüse.
Mary Hänel serviert auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt unter anderem Zebra-Currywurst mit Reis oder Couscous sowie Gemüse. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zebra-Currywurst oder Kroko-Griller: Wo es auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt besonders exotisch schmeckt
Redakteur
Von Elsa Middeke
Von Kenia auf den Kornmarkt: Mary Hänel bietet in ihrer Bude ungewöhnliche Würste an. Manche Besucher machen große Augen, aber trauen sich nicht recht ran an Lama, Känguru oder Krokodil. Was Neugierige nach dem Probieren sagen, überrascht.

Der Hals wird immer länger. Die Lippen öffnen sich. Mit großen Augen schaut ein Mann auf die Speisen, die Mary Hänel (44) in ihrem Stand auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt verkauft. Und dann huscht er doch vorbei an Bison-Bratwurst, Krokodil-Griller und Strauß-Currywurst. Ganz abgeneigt, verrät ein letzter Blick über die Schulter, ist der...
