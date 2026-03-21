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Einen Container voll Müll holten Mitglieder des Vereins Muldenfischer Zwickau aus der Mulde.
Einen Container voll Müll holten Mitglieder des Vereins Muldenfischer Zwickau aus der Mulde. Foto: René Blank
Einen Container voll Müll holten Mitglieder des Vereins Muldenfischer Zwickau aus der Mulde.
Einen Container voll Müll holten Mitglieder des Vereins Muldenfischer Zwickau aus der Mulde. Foto: René Blank
Zwickau
Zehn Einkaufswagen aus Zwickauer Mulde gefischt: „Ein oder zwei sind normal, aber nicht zehn“
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Einen ungewöhnlichen Fang gemacht haben Mitglieder des Vereins Muldenfischer Zwickau, als sie Unrat aus der Mulde holten. Es gibt einen Verdacht, wie die vielen Wagen ins Wasser geraten sind.

Nicht schlecht gestaunt haben zwölf Mitglieder des Vereins Muldenfischer Zwickau am Samstag: Zehn Einkaufswagen zogen die Angelfreunde aus dem Wasser der Mulde am Crossener Wehr. „Ein oder zwei Wagen sind für uns normal, aber nicht zehn“, sagt Vereinsvorstand René Blank.
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