Zehn Jahre nach Eröffnung: Dirtbike-Strecke in Zwickau wird wieder abgerissen

Die Anlage in Marienthal wird nur selten genutzt. Stattdessen entsteht etwas Neues für Kinder und Jugendliche.

Von einer nachhaltigen Investition kann man aus heutiger Sicht wohl nicht sprechen: Die Dirtbike-Strecke am Freizeitzentrum in Marienthal wird wieder abgerissen. Sie war 2016 gemeinsam mit einem Basketballfeld gebaut worden. Kosten: 27.000 Euro. Die Idee war damals für den Bürgerhaushalt eingereicht und umgesetzt worden. Nun, etwa zehn Jahre...