Zehn Meter große Hakenkreuze auf dem Schwanenteich: Zwickauer Polizei bittet um Hinweise

Die Symbole, die Unbekannte in den Schnee auf dem Schwanenteich getreten hatten, wurden umgehend entfernt.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straftat in der Zwickauer Innenstadt, die einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte: Unbekannte hatten auf dem gefrorenen Schwanenteich zwei verfassungsfeindliche Symbole in der Größe von zehn Mal zehn Metern in den Schnee getreten. Konkret handelte es sich nach Angaben aus dem Lagezentrum um Hakenkreuze....