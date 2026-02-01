MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zehn Meter große Hakenkreuze auf dem Schwanenteich: Zwickauer Polizei bittet um Hinweise

Auf dem vereisten Schwanenteich hatten Unbekannte Hakenkreuze in den Schnee getreten.
Auf dem vereisten Schwanenteich hatten Unbekannte Hakenkreuze in den Schnee getreten. Bild: Ralph Köhler
Auf dem vereisten Schwanenteich hatten Unbekannte Hakenkreuze in den Schnee getreten.
Auf dem vereisten Schwanenteich hatten Unbekannte Hakenkreuze in den Schnee getreten. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zehn Meter große Hakenkreuze auf dem Schwanenteich: Zwickauer Polizei bittet um Hinweise
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Symbole, die Unbekannte in den Schnee auf dem Schwanenteich getreten hatten, wurden umgehend entfernt.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straftat in der Zwickauer Innenstadt, die einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte: Unbekannte hatten auf dem gefrorenen Schwanenteich zwei verfassungsfeindliche Symbole in der Größe von zehn Mal zehn Metern in den Schnee getreten. Konkret handelte es sich nach Angaben aus dem Lagezentrum um Hakenkreuze....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
08.01.2026
1 min.
Hakenkreuz im Schnee auf Greifenbachstauweiher – Polizei ermittelt
Zeugen können sich beim Polizeirevier Annaberg melden.
Ein verfassungsfeindliches Symbol auf dem zugefrorenen See in Ehrenfriedersdorf sorgt für Diskussionen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Gibt es Zeugen?
Holk Dohle
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
29.12.2025
2 min.
Graffiti-Attacken in Zwickau: Polizei sucht Zeugen für verfassungswidrige Schmierereien
Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Zwickau entgegen.
Über Weihnachten kam es an einem Einkaufsmarkt in Eckersbach, am Schwanenteich und an einem Restaurant am Domhof zu mehreren Sachbeschädigungen. Der Sachschaden ist enorm.
Holk Dohle
Mehr Artikel