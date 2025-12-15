Zeigte Zwickauer AfD-Mann im Bundestag einen Hitlergruß? Staatsanwaltschaft Berlin erhebt Anklage

Zwickau
Vor mehr als zwei Jahren soll der Zwickauer AfD-Abgeordnete Matthias Moosdorf einen Parteikollegen mit Hackenschlag und Hitlergruß begrüßt haben. Bislang hat Moosdorf die Vorwürfe zurückgewiesen.
Wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Montag mitgeteilt hat, hat sie gegen einen 60-jährigen Bundestagsabgeordneten der AfD Anklage wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen erhoben. Bei dem Abgeordneten, der in der Mitteilung namentlich nicht genannt wird, handelt es sich um den Zwickauer Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf.
