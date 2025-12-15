MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zeigte Zwickauer AfD-Mann im Bundestag einen Hitlergruß? Staatsanwaltschaft Berlin erhebt Anklage

Die Staatsanwaltschaft Berlin erhebt nun Anklage: Der Zwickauer Abgeordnete Matthias Moosdorf 2024 im Bundestag.
Die Staatsanwaltschaft Berlin erhebt nun Anklage: Der Zwickauer Abgeordnete Matthias Moosdorf 2024 im Bundestag. Bild: Marco Rauch/dpa/Archiv
Die Staatsanwaltschaft Berlin erhebt nun Anklage: Der Zwickauer Abgeordnete Matthias Moosdorf 2024 im Bundestag.
Die Staatsanwaltschaft Berlin erhebt nun Anklage: Der Zwickauer Abgeordnete Matthias Moosdorf 2024 im Bundestag. Bild: Marco Rauch/dpa/Archiv
Zwickau
Zeigte Zwickauer AfD-Mann im Bundestag einen Hitlergruß? Staatsanwaltschaft Berlin erhebt Anklage
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor mehr als zwei Jahren soll der Zwickauer AfD-Abgeordnete Matthias Moosdorf einen Parteikollegen mit Hackenschlag und Hitlergruß begrüßt haben. Bislang hat Moosdorf die Vorwürfe zurückgewiesen.

Wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Montag mitgeteilt hat, hat sie gegen einen 60-jährigen Bundestagsabgeordneten der AfD Anklage wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen erhoben. Bei dem Abgeordneten, der in der Mitteilung namentlich nicht genannt wird, handelt es sich um den Zwickauer Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
3 min.
Wegen eines mutmaßlichen Hitlergrußes: Bundestag hebt Immunität des Zwickauer AfD-Abgeordneten Moosdorf auf
Gegen Matthias Moosdorf soll nun ein Strafverfahren geführt werden.
Der Zwickauer Politiker soll in einem Nebengebäude des Reichstags den Hitlergruß gezeigt haben. Der Vorfall liegt offenbar zwei Jahre zurück. Moosdorf bestreitet ihn vehement.
Michael Stellner
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
16.09.2025
1 min.
Ärger wegen Russland-Trip von Zwickauer Abgeordneten: AfD präzisiert Grund für Strafe
Die AfD-Bundestagsfraktion hat 2000 Euro Ordnungsgeld gegen Matthias Moosdorf verhängt.
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf hatte in einem Video Vorwürfe gegen die Fraktion erhoben. Diese konkretisiert nun ihre Angaben.
Michael Stellner
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
14:38 Uhr
3 min.
Wärmeschutz-Test: Was habe ich für Fensterscheiben?
Mit dem Kerzen- oder Feuerzeugtest kann man Zweifach- und Dreifachverglasung sowie Wärmeschutzbeschichtungen erkennen: Violette Spiegelbilder deuten auf eine Beschichtung hin.
Wie viele Flammen sehen Sie im Fenster? Der Kerzentest verrät, ob Ihre Scheiben Wärmeschutz bieten – und wann ein Austausch sinnvoll sein kann.
Mehr Artikel