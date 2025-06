Zeitreise ins Mittelalter und Schatzsuche – so spannend sind Ferienangebote in Zwickau

In den Priesterhäusern und den Kunstsammlungen der Stadt warten spannende Erlebnisse auf Kinder und Erwachsene.

Wer in den Sommerferien auf der Suche nach spannenden Erlebnissen ist, wird in Zwickauer Museen fündig: Schon ein einfacher Schritt durch eine alte Holztür kann in ein anderes Zeitalter führen – mitten hinein in das Leben des Mittelalters. Und es gibt noch mehr zu entdecken. Das Ferienprogramm startet am 3. Juli und ist für Kinder ab sechs...