Zentrale Kreuzung in Zwickau gesperrt: Wie fließt jetzt der Verkehr?

Die Crimmitschauer Straße ist dicht. Die „Freie Presse“ hat die Auswirkungen beobachtet. Vieles läuft problemlos, aber einige Autofahrer suchen sich illegale Abkürzungen.

Die Mitarbeiter der Firma Signaltechnik Roßberg hatten eine Nachtschicht eingelegt. Für Autofahrer änderte sich daraufhin am Dienstagmorgen an der Kreuzung Crimmitschauer Straße/Werdauer Straße/Humboldtstraße fast alles. Während die Sperrung am Vortag noch verschoben wurde, heißt es nun: etwa vier Monate Umleitungen fahren. Doch das...