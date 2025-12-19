Zeugen gesucht: Fahrerflucht mit hohem Sachschaden in Zwickau

Der Vorfall ereignete sich in Marienthal, der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt zu einer Fahrerflucht im Zwickauer Ortsteil Marienthal. Am Donnerstag, 10.40 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit einem weißen Pkw die Steinpleiser Straße stadteinwärts. Um einen Pkw zu umfahren, der warten musste, wechselte er auf die Gegenfahrspur. Daraufhin musste ein 35-Jähriger mit seinem Seat eine Gefahrenbremsung...