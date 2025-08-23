Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Mann hat in Zwickau Geld in einer Pizzeria entwendet.
Ein Mann hat in Zwickau Geld in einer Pizzeria entwendet.
Zwickau
Zeugen gesucht: Unbekannter bestiehlt Zwickauer Pizzeria
Von Elsa Middeke
Ein Vorfall aus Zwickau zieht in sozialen Medien Kreise. Ein Unbekannter hat am Freitag in einer Pizzeria Geld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag Geld aus der Kasse einer Zwickauer Pizzeria entwendet. Was im sozialen Netzwerk Facebook am Freitagabend bekannt geworden ist, bestätigte die Polizeidirektion Zwickau auf „Freie Presse“-Anfrage am Samstagmorgen.
