Zeugen gesucht: Unbekannter verursacht Unfall mit Schwerverletzter in Hartenstein und flüchtet

Eine Citroën-Fahrerin ist am Freitagabend von der S 283 abgekommen und danach gegen einen Baum sowie einen Kia geprallt. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Eine Frau ist am Freitagabend bei einem Unfall im Hartensteiner Ortsteil Zschocken schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Citroën-Fahrerin (23) gegen 20.30 Uhr auf der S 283 unterwegs gewesen. Ein blauer Kombi überholte sie, drängte sie jedoch danach ab. Dadurch kam die Frau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß...