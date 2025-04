Zeugen nach Laster-Unfall im Zwickauer Osten gesucht

Ein Lasterfahrer überholte drei Autos und stieß gegen ein einbiegendes Fahrzeug. Jetzt sind Zeugenaussagen zum Unfall gefragt.

Zwickau.

Nach einem Unfall am Mittwoch im Zwickauer Osten sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Peugeot-Fahrer war gegen 7.45 Uhr von der Colombstraße auf die Äußere Dresdner Straße abgebogen. In dem Moment stieß ein Laster gegen sein Fahrzeug. Der Lasterfahrer hatte gerade auf der Äußeren Dresdner Straße drei Autos überholt. Während der Verursacher bereits ausgemacht wurde, sind laut Polizei nun die Führer der weiteren drei Fahrzeuge gefragt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Sie sollen sich unter Ruf 0375 428102 melden. Am Donnerstag stießen gegen 12 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Äußeren Dresdner Straße bei einem Auffahrunfall zusammen. Die Bilanz: Eine Leichtverletzte und 16.000 Euro Sachschaden an den Autos. (kru)