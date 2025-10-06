Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zeugensuche zu Einbruch in Zwickau: Unbekannte stehlen Wertgegenstände

Der Einbruch, zu dem die Polizei ermittelt, geschah im Zwickauer Süden.
Der Einbruch, zu dem die Polizei ermittelt, geschah im Zwickauer Süden. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Der Einbruch, zu dem die Polizei ermittelt, geschah im Zwickauer Süden.
Der Einbruch, zu dem die Polizei ermittelt, geschah im Zwickauer Süden. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Zwickau
Zeugensuche zu Einbruch in Zwickau: Unbekannte stehlen Wertgegenstände
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende wurde ein Wohnhaus im Stadtteil Rottmannsdorf von Einbrechern heimgesucht. Der Wert des Diebesgutes sowie der Sachschaden sind erheblich.

Zwickau.

Mit einem Einbruch im Zwickauer Stadtteil Rottmannsdorf setzt sich die Kriminalpolizei auseinander. Laut einem Sprecher stiegen Unbekannte irgendwann zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Grundstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und wurden fündig. Nicht näher beschriebene Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich fehlen. Zudem entstand beachtlicher Sachschaden – etwa 2500 Euro dürften die Reparaturen kosten. Die Kriminalpolizei setzt bei den Ermittlungen auf Mithilfe der Bevölkerung. Wenn Sie am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundstraße beobachtet haben, können Sie unter 0375 4284480 bei der Polizei anrufen. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
17.09.2025
1 min.
Vogtland: Schmuckdiebe in Mehrfamilienhaus unterwegs
Die Polizei ermittelt zum Wohnungseinbruch in Reichenbach.
Am helllichten Tag drangen Einbrecher in eine Wohnung in Reichenbach ein und stahlen teuren Schmuck. Können Zeugen bei der Tätersuche helfen?
Jakob Nützler
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
02.10.2025
1 min.
Einbrecher plündern Garage im Erzgebirge – Simson und Arbeitsgeräte weg
Die Polizei beschäftigt derzeit ein Einbruch in Lauter-Bernsbach.
In Lauter-Bernsbach haben Einbrecher ein Einfamilienhaus samt Garage heimgesucht. Der Schaden geht in die Tausende.
Jürgen Freitag
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel