Zeugensuche zu Einbruch in Zwickau: Unbekannte stehlen Wertgegenstände

Am Wochenende wurde ein Wohnhaus im Stadtteil Rottmannsdorf von Einbrechern heimgesucht. Der Wert des Diebesgutes sowie der Sachschaden sind erheblich.
Mit einem Einbruch im Zwickauer Stadtteil Rottmannsdorf setzt sich die Kriminalpolizei auseinander. Laut einem Sprecher stiegen Unbekannte irgendwann zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Grundstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und wurden fündig. Nicht näher beschriebene Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich fehlen. Zudem entstand beachtlicher Sachschaden – etwa 2500 Euro dürften die Reparaturen kosten. Die Kriminalpolizei setzt bei den Ermittlungen auf Mithilfe der Bevölkerung. Wenn Sie am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundstraße beobachtet haben, können Sie unter 0375 4284480 bei der Polizei anrufen. (nütz)