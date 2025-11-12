ZEV kündigt Preissenkung an: So viel sparen Zwickauer Strom- und Gaskunden ab Januar 2026

In Zeiten hoher Preise sorgt ein Schreiben im Briefkasten für Erleichterung: Strom und Erdgas werden billiger. Was das für den Geldbeutel vieler Zwickauer Haushalte bedeutet, zeigen neue Zahlen.

Viele Zwickauer Haushalte bekommen in den nächsten Tagen Post vom Energieversorger – diesmal mit einer guten Nachricht: Die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) senkt zum 1. Januar 2026 die Preise für Strom und Erdgas. In Zeiten, in denen vieles teurer wird, sorgt das für ein wenig Entlastung. Wie viele andere kommunale Versorger gibt auch die...