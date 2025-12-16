MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bürgermeister Stefan Feustel und der Bauleiter packten beim Abbau der Sperrung mit an.
Bürgermeister Stefan Feustel und der Bauleiter packten beim Abbau der Sperrung mit an. Bild: Ralph Köhler
Bürgermeister Stefan Feustel und der Bauleiter packten beim Abbau der Sperrung mit an.
Bürgermeister Stefan Feustel und der Bauleiter packten beim Abbau der Sperrung mit an. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Ziegelstraße in Wilkau-Haßlau nach langer Bauzeit wieder befahrbar
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neuer Asphalt, neue unterirdische Leitungen, Parkbucht und Gehweg. Wegen der Hinterlassenschaften der früheren Ziegeleien wurde der Bau teurer. 456.000 Euro wurden in Straße investiert.

Am Dienstag wurde die Ziegelstraße in Wilkau-Haßlau nach viereinhalb Monaten Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben – doch kein Anwohner war zur Eröffnung erschienen. Dabei hatten sie während der Bauarbeiten ihre Grundstücke oft nur mühsam erreicht, mit dem Auto meist gar nicht. Die Strapazen haben sich jedoch gelohnt. „Es ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
11.12.2025
4 min.
Wilkau-Haßlau hofft auf Fördermittel: Bund soll marodes Sandbergstadion retten
Das Stadion „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt sollen Fördermittel des Bundes die Anlage vor dem Verfall retten.
Bürgermeister Feustel gibt die Hoffnung nicht auf. Nach Jahren der vergeblichen Anträge auf Fördermittel rückt eine neue Möglichkeit ins Blickfeld. Zuvor war eine private Investition gescheitert.
Frank Dörfelt
10.11.2025
1 min.
Wilkau-Haßlau: Kein neuer Fußgängerweg zum Einkaufsmarkt
Die Zufahrt zum Netto-Markt soll keinen Überweg für Fußgänger erhalten.
Kunden des Netto-Marktes hatten auf Gefahren hingewiesen. Die Kosten für einen Überweg waren der Stadt zu hoch und die erwartete Akzeptanz zu gering.
Frank Dörfelt
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
Mehr Artikel