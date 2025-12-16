Ziegelstraße in Wilkau-Haßlau nach langer Bauzeit wieder befahrbar

Neuer Asphalt, neue unterirdische Leitungen, Parkbucht und Gehweg. Wegen der Hinterlassenschaften der früheren Ziegeleien wurde der Bau teurer. 456.000 Euro wurden in Straße investiert.

Am Dienstag wurde die Ziegelstraße in Wilkau-Haßlau nach viereinhalb Monaten Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben – doch kein Anwohner war zur Eröffnung erschienen. Dabei hatten sie während der Bauarbeiten ihre Grundstücke oft nur mühsam erreicht, mit dem Auto meist gar nicht. Die Strapazen haben sich jedoch gelohnt. „Es ist...