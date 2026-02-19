MENÜ
Üben für die Clownsnummer: Zirkuspädagoge Swen Kaasch scheint über den Inhalt des Koffers genauso überrascht wie Phil (7).
Üben für die Clownsnummer: Zirkuspädagoge Swen Kaasch scheint über den Inhalt des Koffers genauso überrascht wie Phil (7). Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Zirkusprojekt in Lichtentanne: Wo Kinder über sich hinauswachsen
Von Torsten Piontkowski
Wofür ihre erwachsenen Kollegen viele Monate brauchen, schaffen sie in zwei Wochen: Die jungen Besucher des Lichtentanner Jugendclubs „Exil“ erarbeiten in den Winterferien ein Zirkusprogramm.

Phil und Max tragen eine rote Clownsnase, die unmissverständlich darauf hindeutet, welche Rolle sie im Zirkusprogramm spielen. Die beiden Brüder aus Oberplanitz – sieben Jahre der eine, elf der andere – sind in den Winterferien täglich nach Lichtentanne gekommen, um Zirkusluft zu schnuppern. „Die Michi hat uns immer hergebracht“,...
