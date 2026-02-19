Zirkusprojekt in Lichtentanne: Wo Kinder über sich hinauswachsen

Zwickau
Wofür ihre erwachsenen Kollegen viele Monate brauchen, schaffen sie in zwei Wochen: Die jungen Besucher des Lichtentanner Jugendclubs „Exil“ erarbeiten in den Winterferien ein Zirkusprogramm.
Phil und Max tragen eine rote Clownsnase, die unmissverständlich darauf hindeutet, welche Rolle sie im Zirkusprogramm spielen. Die beiden Brüder aus Oberplanitz – sieben Jahre der eine, elf der andere – sind in den Winterferien täglich nach Lichtentanne gekommen, um Zirkusluft zu schnuppern. „Die Michi hat uns immer hergebracht“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.