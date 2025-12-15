Zu den Feiertagen ins Theater – warum heute kurzfristig geht, was man früher lange vorher planen musste

Das Theater Plauen-Zwickau hat für Termine um Weihnachten und Silvester noch Plätze frei – Claudia Kuntze, Chefin des Ticketbüros, erklärt, warum das heute anders ist als noch vor wenigen Jahren.

„Wovon träumst du nachts?" – Das wäre noch vor wenigen Jahren die uncharmante, aber ehrliche Gegenfrage auf ein im November geäußertes Ansinnen eines nahen Menschen gewesen, doch über die Feiertage mal gemeinsam ins Theater zu gehen. Über Jahre war es so: Wer um Weihnachten und Silvester Vorstellungen des Theaters Plauen-Zwickau...