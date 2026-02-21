MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zu Fuß im Zwickauer City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer zu Vollbremsungen

Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten. Bild: Dudacy/Archiv
Zwickau
Zu Fuß im Zwickauer City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer zu Vollbremsungen
Von Jochen Walther
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.

Im City-Tunnel in Zwickau haben mehrere Autofahrer in der Nacht zum Samstag abrupt bremsen müssen, weil eine Frau zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war. Die 47-Jährige lief vor die Fahrzeuge und sprach Insassen an. Auch nach dem Eintreffen der Polizei versuchte sie erneut, auf die Straße zu laufen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,4 Promille....
