Zu Fuß im Zwickauer City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer zu Vollbremsungen

Zwickau
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Im City-Tunnel in Zwickau haben mehrere Autofahrer in der Nacht zum Samstag abrupt bremsen müssen, weil eine Frau zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war. Die 47-Jährige lief vor die Fahrzeuge und sprach Insassen an. Auch nach dem Eintreffen der Polizei versuchte sie erneut, auf die Straße zu laufen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,4 Promille....
