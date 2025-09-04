„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen

Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.

Nein, das Fahrrad möchte er nicht missen, sagt Daniel Donauser und schwingt sich auf den Sattel. Die Wege sind mitunter weit im VW-Werk in Zwickau. Allein die Karosseriebauhalle, in der Donhauser seinen Arbeitsplatz hat, ist so groß wie zwölf Fußballfelder. Oft muss er noch in eine andere Halle. „Zu Fuß wären das zehn Minuten", meint er....