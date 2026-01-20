MENÜ
Der Wochenmarkt am Donnerstag und Freitag ist zurück auf dem Zwickauer Marienplatz. Thomas Rudolph (l.) verkauft dort Eier, Rüdiger Peuker ist Stammkunde bei Land-Ei.
Der Wochenmarkt am Donnerstag und Freitag ist zurück auf dem Zwickauer Marienplatz. Thomas Rudolph (l.) verkauft dort Eier, Rüdiger Peuker ist Stammkunde bei Land-Ei. Bild: Ralph Köhler
Markttage auf dem Zwickauer Hauptmarkt, wie hier der Sachsenmarkt, waren bisher stets gut besucht.
Markttage auf dem Zwickauer Hauptmarkt, wie hier der Sachsenmarkt, waren bisher stets gut besucht. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Bereits vor der Sanierung von Marienplatz und Marienstraße, bis Frühjahr 2024 war der Domhof Standort für den Zwickauer Wochenmarkt.
Bereits vor der Sanierung von Marienplatz und Marienstraße, bis Frühjahr 2024 war der Domhof Standort für den Zwickauer Wochenmarkt. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zu wenige Händler: Markttag am Samstag wird es in Zwickau nicht geben
Von Frank Dörfelt, Holger Weiß
Während sich viele Zwickauer einen Samstagsmarkt wünschen, haben nur 15 Händler Interesse. Damit scheitert der dritte Versuch, einen Markt am Samstag einzurichten.

Einen Wochenmarkt am Samstag auf dem Zwickauer Hauptmarkt wird es nicht geben. Das hat die Prüfung eines Antrags ergeben, den die Fraktion Progressive Demokraten (PD) in den Stadtrat eingebracht hatte. Wie das Amt für Wirtschaftsförderung mitteilte, fehlen dafür die Voraussetzungen.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
