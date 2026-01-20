Zu wenige Händler: Markttag am Samstag wird es in Zwickau nicht geben

Zwickau
Während sich viele Zwickauer einen Samstagsmarkt wünschen, haben nur 15 Händler Interesse. Damit scheitert der dritte Versuch, einen Markt am Samstag einzurichten.
Einen Wochenmarkt am Samstag auf dem Zwickauer Hauptmarkt wird es nicht geben. Das hat die Prüfung eines Antrags ergeben, den die Fraktion Progressive Demokraten (PD) in den Stadtrat eingebracht hatte. Wie das Amt für Wirtschaftsförderung mitteilte, fehlen dafür die Voraussetzungen.
