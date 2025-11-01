Zufahrtsstraße zur künftigen JVA in Zwickau ohne Aufsehen freigegeben

In Zwickau ist die Zufahrtsstraße zur JVA fertig, doch der Bau der Haftanstalt steht still. Eine heimliche Freigabe und die Namenssuche bleiben ein Thema.

Während der Bau der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Zwickau-Marienthal seit längerem stillsteht, ist die Zufahrtsstraße längst fertig. Sie beginnt an der Olzmannstraße, führt 560 Meter bis zum Eingang der Gartenanlage „Sachsenland“ und endet am JVA-Eingang mit einem Wendehammer. Ohne großes Aufsehen, mehr oder weniger heimlich, gab die... Während der Bau der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Zwickau-Marienthal seit längerem stillsteht, ist die Zufahrtsstraße längst fertig. Sie beginnt an der Olzmannstraße, führt 560 Meter bis zum Eingang der Gartenanlage „Sachsenland“ und endet am JVA-Eingang mit einem Wendehammer. Ohne großes Aufsehen, mehr oder weniger heimlich, gab die...