  • Zukunft des Medizinischen Versorgungszentrum Crinitzberg: Warum einige Patienten künftig ins Vogtland fahren müssen

Für viele Patienten im Süden des Landkreises eine wichtige Anlaufstelle: das Medizinische Versorgungszentrum Obercrinitz, eine Einrichtung des Klinikums Obergöltzsch.
Bild: Holger Weiß
Zwickau
Zukunft des Medizinischen Versorgungszentrum Crinitzberg: Warum einige Patienten künftig ins Vogtland fahren müssen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer im Süden des Kreises Zwickau einen Hausarzt braucht, für den ist das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Obercrinitz die erste Adresse. Die soll es auch bleiben – allerdings mit Einschnitten.

Auf dem großen Parkplatz am Ärztehaus in Obercrinitz parkt ein Dutzend Pkw; in der 1. Etage, wo sich die Arztpraxis befindet, stehen Patienten bis ins Treppenhaus – Alltag im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Crinitzberg. Denn das MVZ im Süden des Landkreises Zwickau ist nicht nur für knapp 1800 Crinitzberger erste Adresse, wenn sie...
