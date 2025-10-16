Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zukunft von Fitnessstudio „Clever Fit“ in Zwickau unklar: Was bisher bekannt ist

Dieser Hinweis am Fitnessstudio entsprach nicht der Realität. Bild: Sabrina Seifert
Dieser Hinweis am Fitnessstudio entsprach nicht der Realität. Bild: Sabrina Seifert
Zwickau
Zukunft von Fitnessstudio „Clever Fit“ in Zwickau unklar: Was bisher bekannt ist
Von Sabrina Seifert
Im Zwickauer Fitnessstudio „Clever Fit“ standen Mitglieder diese Woche vor verschlossenen Türen. Das sorgte für Spekulationen.

Mitglieder des „Clever Fit“-Studios in Zwickau wissen zurzeit nicht, wie es weitergeht: Bleibt ihr Fitnessstudio oder schließt es? Die Betreiberfirma CF Zwickau äußerte sich auf Anfrage der „Freien Presse“ zunächst nicht. Der Stadt liegt zum Ende des Monats eine Gewerbeabmeldung vor, teilte Stadtsprecher Mathias Merz am Donnerstag mit....
14.10.2025
1 min.
Zwickauer Stadtbibliothek schließt eine Woche lang
Frank Körner von der Stadtbibliothek Zwickau scannt Bücher.
Anfang November werden neue Rückgabeautomaten eingebaut. Dafür muss die Einrichtung komplett geschlossen werden.
Konrad Rüdiger
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
15.10.2025
1 min.
Babykonzert in Zwickau: Musik für die Jüngsten und ihre Eltern
Klassische Instrumente erklingen bald beim Babykonzert in Zwickau.
Dieses Sitzkissen-Konzert im Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium hat eine besondere Zielgruppe. Was Eltern mit Babys erwarten dürfen.
Jakob Nützler
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
Mehr Artikel