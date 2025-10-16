Zukunft von Fitnessstudio „Clever Fit“ in Zwickau unklar: Was bisher bekannt ist

Im Zwickauer Fitnessstudio „Clever Fit“ standen Mitglieder diese Woche vor verschlossenen Türen. Das sorgte für Spekulationen.

Mitglieder des „Clever Fit“-Studios in Zwickau wissen zurzeit nicht, wie es weitergeht: Bleibt ihr Fitnessstudio oder schließt es? Die Betreiberfirma CF Zwickau äußerte sich auf Anfrage der „Freien Presse“ zunächst nicht. Der Stadt liegt zum Ende des Monats eine Gewerbeabmeldung vor, teilte Stadtsprecher Mathias Merz am Donnerstag mit....