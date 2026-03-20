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Die Netflix-Serie „Peaky Blinders“ besticht mit klassisch-eleganter Mode. Der Zwickauer Modehändler Ronny Scheibner versucht, den alten Look neu zu verpacken.
Die Netflix-Serie „Peaky Blinders“ besticht mit klassisch-eleganter Mode. Der Zwickauer Modehändler Ronny Scheibner versucht, den alten Look neu zu verpacken. Foto: Ralph Köhler/ullstein bild
Die Netflix-Serie „Peaky Blinders“ besticht mit klassisch-eleganter Mode. Der Zwickauer Modehändler Ronny Scheibner versucht, den alten Look neu zu verpacken.
Die Netflix-Serie „Peaky Blinders“ besticht mit klassisch-eleganter Mode. Der Zwickauer Modehändler Ronny Scheibner versucht, den alten Look neu zu verpacken. Foto: Ralph Köhler/ullstein bild
Zwickau
Zum Filmstart: Wo man sich in Zwickau wie die „Peaky Blinders“ einkleiden kann
Von Jim Kerzig
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Schiebermütze, Dreiteiler und Taschenuhr sind die modischen Markenzeichen der beliebten Netflix-Gangster. Auch in Zwickau ist der Stil der 1920er-Jahre noch gefragt, allerdings nicht bei jedem Anlass.

„Das sieht schon cool aus“, sagt Ronny Scheibner vom Zwickauer Modegeschäft „Men‘s Corner“, als er sich eine graue Schiebermütze über den Kopf zieht. Neben ihm liegt ein Sakko in schwerem Tweed-Stoff, dazu die passende Hose. Ein typisch englischer Look, erklärt der Modeverkäufer. So typisch, wie er auch bei den „Peaky Blinders“...
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