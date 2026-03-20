Zum Filmstart: Wo man sich in Zwickau wie die „Peaky Blinders“ einkleiden kann

Schiebermütze, Dreiteiler und Taschenuhr sind die modischen Markenzeichen der beliebten Netflix-Gangster. Auch in Zwickau ist der Stil der 1920er-Jahre noch gefragt, allerdings nicht bei jedem Anlass.

„Das sieht schon cool aus“, sagt Ronny Scheibner vom Zwickauer Modegeschäft „Men‘s Corner“, als er sich eine graue Schiebermütze über den Kopf zieht. Neben ihm liegt ein Sakko in schwerem Tweed-Stoff, dazu die passende Hose. Ein typisch englischer Look, erklärt der Modeverkäufer. So typisch, wie er auch bei den „Peaky Blinders“... „Das sieht schon cool aus“, sagt Ronny Scheibner vom Zwickauer Modegeschäft „Men‘s Corner“, als er sich eine graue Schiebermütze über den Kopf zieht. Neben ihm liegt ein Sakko in schwerem Tweed-Stoff, dazu die passende Hose. Ein typisch englischer Look, erklärt der Modeverkäufer. So typisch, wie er auch bei den „Peaky Blinders“...