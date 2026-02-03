MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zum Start der neuen Staffel auf Netflix: So viel Bridgerton findet sich in Zwickau

Die Bücher, auf denen die Erfolgsserie „Bridgerton“ basiert, verkauft in Zwickau Lilly Hofmann in ihrem spezialisierten Genre-Buchladen „Booklovers“.
Die Bücher, auf denen die Erfolgsserie „Bridgerton“ basiert, verkauft in Zwickau Lilly Hofmann in ihrem spezialisierten Genre-Buchladen „Booklovers“. Bild: Ralph Köhler
Die Bücher, auf denen die Erfolgsserie „Bridgerton“ basiert, verkauft in Zwickau Lilly Hofmann in ihrem spezialisierten Genre-Buchladen „Booklovers“.
Die Bücher, auf denen die Erfolgsserie „Bridgerton“ basiert, verkauft in Zwickau Lilly Hofmann in ihrem spezialisierten Genre-Buchladen „Booklovers“. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zum Start der neuen Staffel auf Netflix: So viel Bridgerton findet sich in Zwickau
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor wenigen Tagen ist die vierte Staffel des Netflix-Hits „Bridgerton“ gestartet. Wer sich auf die Suche nach romantischen Regency-Vibes begibt, wird auch in Zwickau fündig: von Schuhen über Duschgel bis zur englischen Teestunde mit Scones und Gurkensandwich.

Alle Fans der historischen Dramaserie dürften die neuen „Bridgerton“-Folgen sehnsüchtig herbeigesehnt haben. Sie laufen beim Streamingdienst Netflix und bieten wieder jeder Menge Romantik, Intrigen und Glamour. Wer davon nicht genug bekommen kann, wird auch in Zwickau fündig. Selbst wenn jeder selbst für Schmetterlinge im Bauch sorgen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
29.01.2026
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
27.01.2026
4 min.
Im Gewandlabyrinth: Zwickauer Fundus hütet 100.000 Kostüme
Bei Obergewandmeisterin Dorit Born-Drechsler im Zwickauer Theater findet sich so einiges - von Frack bis Rokokokleid.
Fasching steht vor der Tür und das passende Kostüm fehlt noch? Im Theaterfundus Zwickau werden Faschingsfans fündig: von Rokokokleidern über Fracks bis hin zu Fantasiekostümen.
Luise Malinka
Mehr Artikel