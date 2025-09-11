Zurück zur Natur: Teich an der Waldstraße in Zwickau-Marienthal wird saniert

Zwickau
Der Teich wird abgelassen, der verschlammte Boden entfernt und Aufbauten wie Rastplatz und Volieren entfernt. Das Gewässer soll wieder naturnah gestaltet werden.
Die beiden Schwäne am Teich neben dem Tiergehege Marienthal müssen bald umziehen – zumindest vorübergehend. Der obere Teich an der Waldstraße wird saniert. Das hat der Bauausschuss des Zwickauer Stadtrates einstimmig beschlossen. Der vom Marienthaler Bach gespeiste Teich soll wieder ein Naturraum werden. Zunächst wird der Teich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.