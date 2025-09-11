Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zurück zur Natur: Teich an der Waldstraße in Zwickau-Marienthal wird saniert

Die Schwäne auf dem Teich an der Waldstraße müssen umziehen. Das Gewässer wird saniert.
Die Schwäne auf dem Teich an der Waldstraße müssen umziehen. Das Gewässer wird saniert. Bild: Ralf Wendland
Die Schwäne auf dem Teich an der Waldstraße müssen umziehen. Das Gewässer wird saniert. Bild: Ralf Wendland
Die Schwäne auf dem Teich an der Waldstraße müssen umziehen. Das Gewässer wird saniert. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zurück zur Natur: Teich an der Waldstraße in Zwickau-Marienthal wird saniert
Von Frank Dörfelt
Der Teich wird abgelassen, der verschlammte Boden entfernt und Aufbauten wie Rastplatz und Volieren entfernt. Das Gewässer soll wieder naturnah gestaltet werden.

Die beiden Schwäne am Teich neben dem Tiergehege Marienthal müssen bald umziehen – zumindest vorübergehend. Der obere Teich an der Waldstraße wird saniert. Das hat der Bauausschuss des Zwickauer Stadtrates einstimmig beschlossen. Der vom Marienthaler Bach gespeiste Teich soll wieder ein Naturraum werden. Zunächst wird der Teich...
