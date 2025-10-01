Zusätzliche Nachtbusse werden an zwei Oktoberfest-Abenden in Zwickau eingesetzt

Auf drei sonst unüblichen Linien verkehren am 24. und 25. Oktober Busse der SVZ ab der Haltestelle „Stadthalle“.

Zwickau.

Für die Besucher des Sächsisch-Bayerischen Oktoberfests am 24. und 25. Oktober in der Sparkassen-Arena Zwickau setzten die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) zusätzliche Nachtbusse ein. An der Haltestelle „Stadthalle“ können die Straßenbahnlinien 3 und 34 sowie ab 23.30 Uhr zusätzlichen Nachtbuslinien genutzt werden, die alle 45 Minuten in alle größeren Stadtteile sowie nach Lichtentanne fahren, teilte die SVZ vorab mit. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag ab 4 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 4 Uhr des Folgetages als Fahrkarte. Die Nachtbuslinie D verkehrt gen Norden nach Weißenborn, die Linie E nach Westen gen Stenn und die Linie F im Südraum über Planitz nach Wilkau-Haßlau. (kru)