Zusätzliche Toiletten für Zwickauer Straßenverkehrsamt geplant

Zwickau
Die Stadtverwaltung als Besitzer der alten Kaserne will in die Umnutzung einiger Räume im Haus 5 investieren: Auf zwei Etagen sind dort neue Toiletten vorgesehen.
Das Verwaltungszentrum an der Werdauer Straße 62 soll zusätzliche Besuchertoiletten bekommen. Das plant die Zwickauer Stadtverwaltung und hat einen entsprechenden Beschluss für den Bauausschuss ausgearbeitet, der am 12. Januar tagen wird. Konkret sollen die Toiletten im Haus 5 der ehemaligen Kaserne eingerichtet werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.