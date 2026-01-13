MENÜ
Lieferungen durch DHL können sich gegenwärtig verzögern, so das Unternehmen.
Lieferungen durch DHL können sich gegenwärtig verzögern, so das Unternehmen. Bild: Symbolbild: K.-J. Hildenbrand/dpa
Zwickau
Zusteller DHL räumt verzögerte Postzustellung in Westsachsen ein
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Eis, Schnee und Kälte behindern die Zustellung, so das Unternehmen. Die Sicherheit der Mitarbeitenden habe Priorität. Wie Kunden unterstützen können.

Wegen der Wetterlage gebe es auch in Westsachsen Probleme bei der Zustellung von Postsendungen, räumt das Zustellerunternehmen DHL ein. Betroffen sind laut DHL Group auch Bereiche um Zwickau, Werdau und Glauchau, eben die Postleitzahlregion 08. Schnee und Eis erschweren die Arbeit der Zustellmitarbeiter, wird aus dem Unternehmen berichtet. In...
Mehr Artikel