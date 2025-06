Zuwachs für Zwickaus Innenstadt-Gastronomie: Frühstück von süß bis herzhaft

Aleksander Pali hat dem ehemalige Galerie-Café am Zwickauer Hauptmarkt neues Leben eingehaucht. Mit Omelette und Kaffee und einer „Insta-Ecke“.

Sehen und gesehen werden – was bisher schon für manchen Gast im Zwickauer Galerie-Café galt, hat der neue Inhaber des Lokals am Hauptmarkt institutionalisiert: Neben der Tür hat Aleksander Pali eine „Insta-Ecke“ eingerichtet – einen Fotopunkt, wo sich seine Gäste knipsen können, um ihr Foto anschließend in sozialen Netzwerken zu...