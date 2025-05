Zwangsversteigerung: 128 Jahre altes Gebäude in Wilkau-Haßlau sucht neuen Besitzer

Die Immobilie wird am 22. Mai zwangsversteigert – das Mindestgebot liegt bei nur 13.700 Euro. Der Zustand des Hauses ist unklar.

Ein 128 Jahre altes Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchberger Straße 29 in Wilkau-Haßlau wird am 22. Mai zwangsversteigert. Das Amtsgericht Zwickau sucht einen neuen Eigentümer. Das Mindestgebot liegt bei 13.700 Euro. Das dreigeschossige Haus steht direkt am Rödelbach. 1992 wurde es teilweise saniert. Im Erdgeschoss liegt ein ehemaliges...