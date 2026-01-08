Zwei Autos an Tankstelle in Wilkau-Haßlau zusammengestoßen

Zwickau
Es war Alkohol im Spiel. Nun ermittelt die Polizei.
Ein 34-jähriger Opel-Fahrer und ein Renault-Fahrer sind am Mittwoch, 7. Januar, an einer Tankstelle in Wilkau-Haßlau zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Der Opel-Fahrer fuhr von einer Tanksäule zurück, als der Renault-Fahrer auf das Gelände fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten auf dem Gelände an der Schneeberger Straße. Der Unfall...
