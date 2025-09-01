Zwei Autos brennen in Zwickau: Polizei nimmt 40-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Betroffen waren ein Nissan an der Lutherstraße und ein VW an der Saarstraße. Sachschaden: rund 30.000 Euro. Die Polizei meldet einen schnellen Ermittlungserfolg. Was bisher bekannt ist.

Nach den Autobränden im Stadtzentrum in Zwickau meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg: Ein 40-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Montag vorläufig festgenommen.