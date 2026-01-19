MENÜ
Ein Toyota und ein Mitsubishi sind in Hartenstein zusammengestoßen.
Ein Toyota und ein Mitsubishi sind in Hartenstein zusammengestoßen.
Zwickau
Zwei Autos in Hartenstein kollidiert - vier Verletzte
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Nach dem Zusammenstoß auf der Hartensteiner Straße waren zwei Autos abschleppreif. Was die Ursache war.

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Hartenstein am Sonntag, 18. Januar, leicht verletzt worden. Ein 41-jähriger Mann fuhr gegen 11.35 Uhr mit seinem Toyota auf der Hartensteiner Straße in Richtung Thierfeld. Beim Überqueren der Staatsstraße 255 kollidierte er mit einem Mitsubishi, dessen 35-jährige Fahrerin aus Richtung Aue kam und...
