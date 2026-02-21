Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf

Zwickau
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr sind in Zwickau gleich zwei Kleinbrände gemeldet worden. An der Fitz-Heckert-Straße stand eine Mülltonne in Flammen, die Feuerwehrleute löschten die Flammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 610 Euro. Zeitgleich gerieten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Walther-Rathenau-Straße die...
