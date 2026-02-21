MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf

Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken. Bild: Symbolfoto: Eva-Maria Hommel/Archiv
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken. Bild: Symbolfoto: Eva-Maria Hommel/Archiv
Zwickau
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr sind in Zwickau gleich zwei Kleinbrände gemeldet worden. An der Fitz-Heckert-Straße stand eine Mülltonne in Flammen, die Feuerwehrleute löschten die Flammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 610 Euro. Zeitgleich gerieten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Walther-Rathenau-Straße die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
10.01.2026
1 min.
Blaue Tonnen gerieten in Zwickau-Marienthal in Brand
Die Polizei ermittelt wegen des Brandes zweier Abfalltonnen in Zwickau.
Die Polizei ermittelt zur Ursache und sucht Hinweise.
Stefan Stolp
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
10.02.2026
1 min.
Feuerwehreinsatz in Zwickau-Marienthal: Das war der Grund
In der Nacht zu Dienstag hat die Feuerwehr in Marienthal eine brennende Mülltonne gelöscht.
Papiertonnen in der Fritz-Heckert-Straße durch Feuer zerstört.
Holger Weiß
Mehr Artikel