  • Zwei Einbrüche in 24-Stunden-Automatenshop in Zwickau: Gleicher Täter?

Nach zwei Einbrüchen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.
Nach zwei Einbrüchen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zwickau
Zwei Einbrüche in 24-Stunden-Automatenshop in Zwickau: Gleicher Täter?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Binnen 24 Stunden wurde gleich zweimal in einem 24-Stunden-Automatenshop eingebrochen. Beim zweiten Mal wurde ein Verdächtiger gefasst.

Zwickau.

Zwei fast identische Einbrüche gab es am Wochenende im Zwickauer Ortsteil Marienthal. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, hat sich die erste Tat am frühen Samstagmorgen im 24-Stunden-Automatenshop am Eschenweg ereignet. Um 2.13 Uhr hat ein unbekannter Täter dort die Glastür eines Lebensmittelautomaten eingeschlagen. Es wurden Waren im Wert von 36 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit rund 1000 Euro angegeben.

Verdächtiger festgenommen

Keine 24 Stunden später gab es an demselben 24-Stunden-Automatenshop erneut einen Einbruch. Am Sonntagmorgen um 5.50 Uhr hat die Polizei dazu einen Hinweis von einem Bürger bekommen. Dieser hat gemeldet, dass sich eine männliche Person im 24-Stunden-Automatenshop befindet und dort die Scheiben der Lebensmittelautomaten einschlägt. Als wenig später die Beamten des Polizeireviers Zwickau eintrafen, konnten sie vor Ort einen Tatverdächtigen stellen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt sich um einen 35-jährigen Deutschen. Der Mann wurde festgenommen. Bei diesem zweiten Einbruch ist ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Laut Angabe der Polizei wird derzeit geprüft, ob der festgenommene 35-Jährige auch für den Einbruch am Tag zuvor verantwortlich ist. (czd)

