Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei kam am Samstagmorgen in der Inneren Zwickauer Straße zum Einsatz.
Die Polizei kam am Samstagmorgen in der Inneren Zwickauer Straße zum Einsatz. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei kam am Samstagmorgen in der Inneren Zwickauer Straße zum Einsatz.
Die Polizei kam am Samstagmorgen in der Inneren Zwickauer Straße zum Einsatz. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Zwickau
Zwei Fahrradfahrer leicht verletzt bei Sturz in Zwickau
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Niederplanitz sind am Samstag zwei Fahrradfahrer nach einem Sturz in ein Krankenhaus gebracht worden.

In der Nacht auf Samstag sind in Zwickau zwei Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Radfahrer hätten sich beim Fahren gestreift, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge fuhren die zwei 17-Jährigen kurz vor 2 Uhr morgens aus Richtung der Planitzer Straße die Innere Zwickauer Straße entlang. In einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.08.2025
1 min.
Unfall in Wüstenbrand: Zwei Menschen werden bei Zusammenstoß leicht verletzt
Am Freitag kam es in Wüstenbrand zu einem Unfall.
Im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit zwei Verletzten.
Sabrina Seifert
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:56 Uhr
1 min.
In Waldnähe: Brand an ehemaligem Truppenübungsplatz bei Plauen
Auf einer Grünfläche in Waldnähe bei Plauen soll es brennen.
Waldbrandgefahr bei Plauen: Derzeit soll nördlich von Plauen ein Feuer ausgebrochen sein. Die Feuerwehr ist vor Ort, um - wie es heißt - mehrere Brandherde unter Kontrolle zu bringen.
Jonas Patzwaldt
09.08.2025
1 min.
Radfahrer gerät in Glauchau in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer
Am Freitag ist in Glauchau ein Radfahrer in den Gegenverkehr geraten.
Am Freitag ist ein Fahrradfahrer in Glauchau bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Sabrina Seifert
Mehr Artikel