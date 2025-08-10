Zwei Fahrradfahrer leicht verletzt bei Sturz in Zwickau

In Niederplanitz sind am Samstag zwei Fahrradfahrer nach einem Sturz in ein Krankenhaus gebracht worden.

In der Nacht auf Samstag sind in Zwickau zwei Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Radfahrer hätten sich beim Fahren gestreift, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge fuhren die zwei 17-Jährigen kurz vor 2 Uhr morgens aus Richtung der Planitzer Straße die Innere Zwickauer Straße entlang. In einer...