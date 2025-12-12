MENÜ
Seit Jahrzehnten wurde auf der Neuschönburger Straße nur geflickschustert. Bild: Uta Pasler
Seit Jahrzehnten wurde auf der Neuschönburger Straße nur geflickschustert. Bild: Uta Pasler
Zwickau
Zwei Kilometer Mülsener Huckelpiste bleiben noch eine Weile
Von Uta Pasler
Wie geht es mit dem Straßenbau auf der Kreisstraße im oberen Mülsengrund nach der Winterpause weiter? Jetzt antwortet das Landratsamt.

2026 rollt keine Baumaschine auf der Kreisstraße in Ortmannsdorf. Denn anders als geplant habe die Baumaßnahme zwischen Heinrichsort und Marienau Vorrang. Das teilte Ina Grotz, Sprecherin im Landratsamt, jetzt mit. Zur Aufrechterhaltung des ÖPNV sowie des Schülerverkehrs und zur Gewährleistung der Rettungswege und -zeiten sei eine...
