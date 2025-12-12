Zwei Kilometer Mülsener Huckelpiste bleiben noch eine Weile

Zwickau
Wie geht es mit dem Straßenbau auf der Kreisstraße im oberen Mülsengrund nach der Winterpause weiter? Jetzt antwortet das Landratsamt.
2026 rollt keine Baumaschine auf der Kreisstraße in Ortmannsdorf. Denn anders als geplant habe die Baumaßnahme zwischen Heinrichsort und Marienau Vorrang. Das teilte Ina Grotz, Sprecherin im Landratsamt, jetzt mit. Zur Aufrechterhaltung des ÖPNV sowie des Schülerverkehrs und zur Gewährleistung der Rettungswege und -zeiten sei eine...
