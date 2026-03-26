Zwei Mopedfahrer fliehen in Wüstenbrand vor der Polizei

Zwickau
Verkehrskontrolle im Landkreis Zwickau: Mopedfahrer ignorieren das Stoppzeichen und geben Gas. Einer von beiden bringt eine Polizistin in Gefahr.
Zwei Mopedfahrer, die bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 25. März, in Wüstenbrand gestoppt werden sollten, haben das Stoppzeichen ignoriert und Gas gegeben. Eine Beamtin musste einem der Mopedfahrer ausweichen. Die Ermittlungen laufen. Über den Zwischenfall bei der Verkehrskontrolle in den Landkreisen Zwickau und Vogtland hat die Polizei...
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