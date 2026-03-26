MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Mopedfahrer haben bei einer Verkehrskontrolle das Stoppzeichen ignoriert.
Mopedfahrer haben bei einer Verkehrskontrolle das Stoppzeichen ignoriert. Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Mopedfahrer haben bei einer Verkehrskontrolle das Stoppzeichen ignoriert.
Mopedfahrer haben bei einer Verkehrskontrolle das Stoppzeichen ignoriert. Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
Zwei Mopedfahrer fliehen in Wüstenbrand vor der Polizei
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verkehrskontrolle im Landkreis Zwickau: Mopedfahrer ignorieren das Stoppzeichen und geben Gas. Einer von beiden bringt eine Polizistin in Gefahr.

Zwei Mopedfahrer, die bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 25. März, in Wüstenbrand gestoppt werden sollten, haben das Stoppzeichen ignoriert und Gas gegeben. Eine Beamtin musste einem der Mopedfahrer ausweichen. Die Ermittlungen laufen. Über den Zwischenfall bei der Verkehrskontrolle in den Landkreisen Zwickau und Vogtland hat die Polizei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.03.2026
1 min.
37-jähriger Autofahrer flieht in Plauen vor Polizeikontrolle - erfolglos
In Plauen floh ein Autofahrer riskant vor der Polizei.
Ein VW-Fahrer versucht in Plauen, der Verkehrskontrolle zu entkommen und streift dabei die Anhaltekelle eines Beamten. Was dann passierte.
Lutz Kirchner
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
15:10 Uhr
2 min.
Mehr als 3300 Autos bei Tempo-Kontrollen im Vogtland und der Region Zwickau überprüft
In den Landkreisen Vogtland und Zwickau hat die Polizei verstärkt Autos kontrolliert.
Tempoüberwachung in Westsachsen: 24 Brennpunkte nach Bürgerbeschwerden im Fokus. 171 Überschreitungen aufgedeckt.
Lutz Kirchner
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel