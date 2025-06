Zwei nächtliche Mülltonnenbrände in Zwickau

In der Nordvorstadt wurde sogar ein Auto in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt.

Zwei Brände haben Zwickaus Feuerwehrmänner und Polizisten in der Nacht vom Freitag zum Samstag um den Schlaf gebracht. Nach Informationen aus dem polizeilichen Lagezentrum fingen sowohl in der Nordvorstadt als auch in Neuplanitz Mülltonnen Feuer. Beim Brand von acht Mülltonnen in der Lassallestraße, von dem die Polizei gegen 1.40 Uhr erfuhr,...