Zwei Neunjährige bei Unfall in Zwickau leicht verletzt

Weil offenbar die Bremsen eines Multicar versagten, krachte es am Freitagfrüh in Pölbitz. Zwei Mädchen mussten ambulant behandelt werden.

Bei einem Verkehrsunfall im Zwickauer Stadtteil Pölbitz sind am Freitagfrüh zwei neunjährige Mädchen leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 52-jähriger Deutscher gegen 7.30 Uhr in einem Multicar auf der Pölbitzer Straße in Richtung Leipziger Straße. Als die Ampel an der Kreuzung mit der Franz-Mehring-Straße auf Rot schaltete, bremste er ab. Nach ersten Erkenntnissen versagten wegen technischer Mängel die Bremsen des Kleinlasters, sodass er auf einen vor ihm haltenden Audi einer 42-Jährigen auffuhr, in dem sich die Neunjährigen befanden. Die beiden Mädchen erlitten leichte Verletzungen, die beiden Fahrenden sowie der 58-jährige Beifahrer im Multicar blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (kru)